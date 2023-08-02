Иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию

Иностранный турпоток в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает погранслужба ФСБ РФ.

Так, в первом полугодии 2023 года Россию с туристическими целями посетили 187,8 тысячи иностранцев. В прошлом году это число составило 81,5 тысячи.

Однако, как уточнили в АТОР, нынешний показатель в 16,5 раза меньше, чем в допандемийный период: с января по июнь 2019 года Россия приняла почти два миллиона иностранных путешественников.

"По данным туроператоров, в основном иностранцы сейчас приезжают в Россию с бизнес-целями. Такие визиты также попадают в категорию туристических по типу полученной визы, что и отражается в статистике Погранслужбы ФСБ РФ", – отмечают эксперты ассоциации.