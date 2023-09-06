Популярные туристические маршруты закрыли на Камчатке из-за вулкана

Из-за землетрясений на Мутновском вулкане на Камчатке временно закрыли популярные туристические маршруты. Об этом сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе сети парков "Вулканы Камчатки" рассказали, что были закрыты маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный. Очевидцы сообщили, что на тропе произошел обвал пород.

Старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников объяснил, что его спровоцировали происходящие сейчас на вулкане сейсмические события. Однако, по его мнению, пока рано говорить о том, что они являются предвестниками извержений.