Транспортный коллапс, шторм и катер в мусорке: что сейчас творится в Сочи

В Сочи уже начался бархатный сезон, однако в городе случаются разные неприятные ситуации. "Рамблер" расскажет, о чем сейчас говорят на курорте.

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Так, местные жители отмечают, что в городе есть проблема с вывозом мусора:

"В Сочи каждые сутки вывозят около 1,3 тысячи тонн мусора



Для переработки отходов в будущем в городе планируют запустить собственный мусоросортировочный комплекс.



Тем временем в Сириусе…", - пишут в соцсетях.

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Некоторые выбрасывают в мусорные баки целые катера:

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На днях в городе прошел смерч и ливни. На дороге затопило автобус, и местному жителю на своем авто пришлось вызволять пассажиров:

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После шторма море неспокойное, но туристов это не останавливает. Многие считают пейзаж невероятно красивым:

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Тем временем в сочинском аэропорту, как сообщается, очень много людей - туристы массово возвращаются домой: