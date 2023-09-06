Транспортный коллапс, шторм и катер в мусорке: что сейчас творится в Сочи
В Сочи уже начался бархатный сезон, однако в городе случаются разные неприятные ситуации. "Рамблер" расскажет, о чем сейчас говорят на курорте.
Так, местные жители отмечают, что в городе есть проблема с вывозом мусора:
"В Сочи каждые сутки вывозят около 1,3 тысячи тонн мусора
Для переработки отходов в будущем в городе планируют запустить собственный мусоросортировочный комплекс.
Тем временем в Сириусе…", - пишут в соцсетях.
Некоторые выбрасывают в мусорные баки целые катера:
На днях в городе прошел смерч и ливни. На дороге затопило автобус, и местному жителю на своем авто пришлось вызволять пассажиров:
После шторма море неспокойное, но туристов это не останавливает. Многие считают пейзаж невероятно красивым:
Тем временем в сочинском аэропорту, как сообщается, очень много людей - туристы массово возвращаются домой: