«Это наша боль»: туристы в Сочи жалуются на космические цены
В этом году российским туристам приходится отдавать за отдых гораздо большие деньги, чем раньше. Причем путевки подорожали для россиян по всему миру. Даже в Сочи, как рассказывают туристы, изменились цены практически на все. "Рамблер" расскажет о том, что творится на черноморском курорте.
В соцсетях пользователи обсуждают цены в Сочи на развлечения. Теперь они обходятся отдыхающим в круглую сумму:
"Подняться на Розу Пик стоит 2300 рублей, но это еще ладно. А вот на качелях странная система: платишь не только за катание — 900 рублей за 2 минуты, но еще и за возможность пофотографировать. Просто так с телефоном к качелям не пускают, только за 500 рублей за одну фотографию";
"Это наша боль. Приходится платить абсолютно за все. Причем цены как в космосе",
Многие считают, что с ценами в Сочи справиться труднее, чем с заграничными поездками:
"Цены космические. Посчитала, сколько вышло за поездку и поняла: я столько не зарабатываю. Поэтому стала летать в Египет, Дубай, Куба, Таиланд";
"Я жил у друзей две недели в Сочи, за жилье не платил, этот отдых мне вышел в 200 тысяч! Еще 100 и я на Кубе. О чем тут вообще разговор? Если бы в гости не позвали, я бы ни за что по собственному желанию за такие деньги в "Москву рядом с морем"! И при этом, хочу заметить, я особо не шиковал!".
Цены на проживание в южной столице также пугают многих:
"И стандартный номер, с двумя узкими коечками в обычной гостинице стоит 19 000 в сутки... Привязали цены к доллару, и еще льготы по НДС выпрашивают".
При этом многие считают, что спрос на отдых в Сочи все равно большой, поэтому цены не опустятся:
"Спрос превышает предложение. Пока есть желающие платить цены не будут падать";
"Что вы возмущаетесь? Пока люди платят, так и будет, когда все будут отказываться из за цен, тогда и будет дешевле";
"Спрос рождает предложение, экономика и справедливость это из разных миров. Люди возмущаются, но на качели лезут и платят".