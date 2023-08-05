«Это наша боль»: туристы в Сочи жалуются на космические цены

"Я жил у друзей две недели в Сочи, за жилье не платил, этот отдых мне вышел в 200 тысяч! Еще 100 и я на Кубе. О чем тут вообще разговор? Если бы в гости не позвали, я бы ни за что по собственному желанию за такие деньги в "Москву рядом с морем"! И при этом, хочу заметить, я особо не шиковал!".