Эксперты оценили выгоду раннего бронирования туров

Как правило, при раннем бронировании зарубежные отели предлагают скидки от 35% до 50%. Об этом сообщает портал NEWS.ru с ссылкой на информацию туроператоров.

Эксперты уточнили, что стоимость путевок варьируется в зависимости от стоимости перелета до пункта назначения и обратно. Что касается раннего бронирования туров по России, то в данном случае можно сэкономить от 15% до 20%.

Туроператоры рекомендуют приобретать туры по акции заранее тем путешественникам, которые предпочитают отдыхать в популярных отелях. Такой вариант также подходит для туристов, которые едут на отдых большой семьей и желают заполучить номер конкретной категории для максимально комфортного времяпрепровождения.