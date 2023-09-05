Тревел-блогерша рассказала, как экономить во время отдыха в Турции
Во время пребывания в Турции следует всегда расплачиваться в лирах и пользоваться услугами такси со счетчиками. Об этом тревел-блогерша Алия Адам рассказала изданию Daily Mail.
Так как местные жители предлагают услуги и товары в лирах, при переводе цен в евро и доллары они могут взять большую сумму денег с туристов, которые не всегда осведомлены об актуальном курсе валют.
Проблемы могут возникнуть и во время поездки по одному из турецких городов на такси. Некоторые водители специально не используют счетчик, который объективно рассчитывает стоимость проведенного в дороге времени. В этой связи блогерша советует пользоваться общественным транспортом либо такси с счетчиками.
Алия также рекомендует приобретать брендовую одежду в Турции исключительно в торговых центрах, не отправляться за покупками на Гранд-базар в Стамбуле и пользоваться онлайн-переводчиком при общении с местными жителями.
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