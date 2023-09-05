На Бали туристы будут платить за отдых
Власти Бали заявили о туристическом сборе для иностранцев. Информацию подтвердил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Вопрос будет решен в ближайшее время. Сколько будет стоить посещение острова, рассказывает «ФедералПресс».
«Конечно, мы будем изо всех сил поддерживать идею о том, что туризм на Бали должен быть качественным, основанным на культуре, достоинстве», – подчеркнул Уно.
Речь идет о развитии качественного туризма на острове. Сбор будет составлять 150 тыс. индонезийских рупий (примерно10 долларов).
По информации министра туризма и креативной экономики Индонезии, ведомство в ближайшее время организует ряд мероприятий, направленных на популяризацию идеи туристического сбора, передает Detik.