РЖД запустит более 1000 дополнительных поездов в сентябре

Компания РЖД назначила более одной тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

Свыше 600 дополнительных поездов будут ходить на черноморские курорты. Из них 220 в Адлер, 170 - в Анапу, 140 - в Новороссийск.

Кроме того, дополнительные составы будут курсировать в сентябре между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, а также Иркутском и Северобайкальском.