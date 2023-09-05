РЖД запустит более 1000 дополнительных поездов в сентябре
Компания РЖД назначила более одной тысячи дополнительных поездов на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости.
Свыше 600 дополнительных поездов будут ходить на черноморские курорты. Из них 220 в Адлер, 170 - в Анапу, 140 - в Новороссийск.
Кроме того, дополнительные составы будут курсировать в сентябре между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, а также Иркутском и Северобайкальском.
Всего на отпускной период РЖД назначали около 4,5 тысячи поездов. По южным направлениям пассажирам предоставили 14 миллионов мест в период с 1 мая по 30 сентября. Это на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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