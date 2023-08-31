В РЖД развеяли популярный миф о билетах

В Роспотребнадзоре рассказали, может ли в кассах и онлайн-сервисах продажи быть разное количество билетов. Об этом пишет РИА Новости.

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Некоторые пассажиры обратили внимание на то, что иногда, когда билетов на поезд нет в наличии на веб-ресурсах, их все-таки можно купить, придя в кассу.

Однако, как заявили изданию в пресс-службе компании, это невозможно, так как и в кассах, и на онлайн-сервисах РЖД используют единую автоматизированную базу билетов. Билеты оформляются на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс и пользователей через интернет.