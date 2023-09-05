Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин перечислил альтернативные подорожавшим зарубежным курортам направления. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам эксперта, можно обратить внимание на внутренний рынок, например, курорты Краснодарского края.

Вице-президент РСТ отметил, что туристы не отказываются от заграничных поездок, несмотря на сезонность и курс валюты, но внутри России бронирование также идет "неплохо".

Кроме того, эксперт напомнил про Китай. Сейчас россияне могут попасть туда без визы.