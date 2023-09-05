Стало известно, куда поедут отдыхать россияне с детьми осенью

Эксперты перечислили самые популярные у россиян направления для отдыха с детьми осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования отелей Твил.ру.

Чаще всего туристы планируют в сентябре отдых в Сочи. Вместе с детьми на черноморский курорт поедут 29 процентов россиян. Второе место по количеству бронирований занимает Анапа, а третье - Геленджик. По этим направлениями отдых планируют 15 и 5 процентов туристов, соответственно.