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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне с детьми осенью

Эксперты перечислили самые популярные у россиян направления для отдыха с детьми осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования отелей Твил.ру.

Чаще всего туристы планируют в сентябре отдых в Сочи. Вместе с детьми на черноморский курорт поедут 29 процентов россиян. Второе место по количеству бронирований занимает Анапа, а третье - Геленджик. По этим направлениями отдых планируют 15 и 5 процентов туристов, соответственно.

Следующими по популярности оказались Санкт-Петербург, Кабардинка, Москва, Ейск, Гагра в Абхазии, станица Голубицкая.

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Одна ночь в отеле по данным направлениям, согласно информации сервиса, стоит от 2,5 до 4,5 тысяч рублей.

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