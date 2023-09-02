Стало известно, где можно недорого отдохнуть на море осенью

Чтобы отдохнуть на море и сэкономить, можно отправиться туда в бархатный сезон. О самых выгодных направлениях изданию "Парламентская газета" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

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По словам Сергея Ромашкина, дешевле всего будет провести отпуск в Крыму. Эксперт утверждает, что в этом году спрос на Крым уменьшился, а потому цены стали на 10-15% ниже. Наиболее популярными местами для отдыха — Ялта, Феодосия, Судак, Новый Свет.

"Отдохнуть здесь можно за 25 тысяч рублей в неделю за человека", — уточнил эксперт.

Отдых в Анапе немного более дорогой, но все еще один из самых бюджетных. Если отправиться в Краснодарский край на своем транспорте, то неделя отдыха в четырехзвездочном отеле будет стоить 30-32 тысячи рублей. На поезде же — на 15 тысяч дороже.

В Калининградской области пляжный сезон уже завершен, но многие туристы едут в курортные города полюбоваться архитектурой. Осенью цены значительно снижаются.

"Если летом турист платил 6-7 тысяч рублей за сутки в Зеленоградске, то в Калининграде он заплатит 3-3,5 тысячи рублей за номер на двоих", — подчеркнул Сергей Ромашкин.

Из заграничных курортов доступна Абхазия, где теплый сезон длится долго. Стоимость отдыха — 30–35 тысяч рублей. Цены в Турции также снижаются: недельный отдых будет стоить 70-80 тысяч. Можно посетить Египет, где осенью туристы платят 65-75 тысяч в неделю.