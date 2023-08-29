Иностранные туристы массово поехали в Россию

После введения электронных виз иностранные туристы массово устремились в Россию. Об этом пишет "Коммерсант".

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Как сообщили изданию эксперты из туристической отрасли, число бронирований отелей иностранцами в августе вырос на 25 процентов по сравнению с июлем 2023 года и на 40 процентов в сравнении с прошлым годом.

Больше всего туристов приезжает из Китая, Индии, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама, Сингапура, Франции, Испании, Италии и Нидерландов.

Чаще всего иностранные путешественники бронируют отели в Москве, Казани, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Электронные визы ввели в России с 1 августа. Большинство из приезжающих по ней в страну иностранцев путешествуют самостоятельно, а не через туроператоров.