Что посмотреть на Сахалине: 4 живописных места

Сахалин — невероятно красивый остров. Путешествие на него точно не оставит никого равнодушным. Это место впечатляет окружающих потрясающей природой: панорамными видами на Охотское море, редкими экзотическими рыбами и птицами, высокими скалами.

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Подробнее о том, какие живописные места Сахалина обязательно нужно увидеть, — в материале "Рамблера".

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Мысы Птичий и Великан

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Эти места завораживают своей красотой. Вдоль всего побережья находится множество созданных ветрами и волнами гротов, пещер, а также арок и столбов, на которых любят проводить время колонии птиц.

Ляховец Сергей/commons.wikimedia.org

Одна из версий гласит, что свое название мыс Великан получил благодаря Ивану Крузенштерну. Проплывая мимо на своем корабле "Надежда", Крузенштерн был настолько восхищен красотой и величием скал, что и назвать их решил соответствующим образом.

Голубые озера

РИА Новости

В советское время на этом месте были карьеры, в которых добывали уголь. А после того, как шахты стали заброшенными, их активно наполнила дождевая вода. Из-за высокого содержания сульфосоли германаты вода в озерах приобрела красивый бирюзовый оттенок. Наличие в ее составе химических элементов делает водоемы опасными для купания, но это не мешает туристам гулять по берегу и наслаждаться необычным зелено-голубым цветом озер.

Маяк Анива

Yaroslav Shuraev/commons.wikimedia.org

Маяк Анива — визитная карточка острова Сахалин. Путь до маяка неблизкий. Он располагается на крайней южной точке Сахалина и со всех сторон омывается волнами двух морей — Охотским и Японским. Поскольку маяк стоит на отдельной скале, добраться до него можно исключительно на плавучем средстве. Однако это путешествие точно стоит того. Место невероятно живописное и атмосферное: чего только стоят прекрасное мрачное небо и множество парящих чаек.

Бухта Тихая

РИА Новости