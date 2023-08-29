$95.47+0.76103.24+0.98

Туристы из России стали в два раза чаще ездить в Дубай

За первые полгода 2023 года турпоток из России в Дубай вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За первые шести месяцев года в Дубае побывало 616 тысяч российских туристов. Больше иностранцев приехало в город только из Индии - свыше 1,2 миллиона человек.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, к концу 2023 года ОАЭ займут второе после Турции место по количеству россиян на курортах.

Туристам рассказали, как сэкономить на пересадке в Дубае

О двукратном росте турпотока по данному направлению сообщил туроператор FUN&SUN. Как объяснили эксперты, такой высокий спрос связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки летом, а авиакомпании приняли решение оставить зимнее расписание.

Ранее россияне рассказали, сколько денег тратят на отпуск.