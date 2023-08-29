Туристы из России стали в два раза чаще ездить в Дубай
За первые полгода 2023 года турпоток из России в Дубай вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
За первые шести месяцев года в Дубае побывало 616 тысяч российских туристов. Больше иностранцев приехало в город только из Индии - свыше 1,2 миллиона человек.
По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, к концу 2023 года ОАЭ займут второе после Турции место по количеству россиян на курортах.
О двукратном росте турпотока по данному направлению сообщил туроператор FUN&SUN. Как объяснили эксперты, такой высокий спрос связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки летом, а авиакомпании приняли решение оставить зимнее расписание.
Рамблер: главные новости