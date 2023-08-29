За первые полгода 2023 года турпоток из России в Дубай вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За первые шести месяцев года в Дубае побывало 616 тысяч российских туристов. Больше иностранцев приехало в город только из Индии - свыше 1,2 миллиона человек.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, к концу 2023 года ОАЭ займут второе после Турции место по количеству россиян на курортах.