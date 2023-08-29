Терапевт назвала самые частые "отпускные" болезни

Терапевт Романенко назвала самые частые "отпускные" болезни
Терапевт Татьяна Романенко рассказала, с какими болезнями чаще всего обращаются к врачам люди после отпуска. Об этом сообщает Sputnik.
По словам медика, во время отдыха люди часто не соблюдают правила личной гигиены, пьют неочищенную воду и переохлаждаются, в результате чего "привозят" из отпуска вирусные инфекции, которые поражают кишечный тракт и органы дыхания.
Вторыми по частоте являются кожные заболевания. Как объяснила врач, после отпуска можно столкнуться с грибковой инфекцией.
Не менее редкая причина обращения к врачу после отпуска - это заболевания, передающиеся половым путем. При возникновении дискомфорта в области половых органов терапевт порекомендовала сдать анализы, чтобы не столкнуться с опасными осложнениями.
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