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Терапевт Романенко назвала самые частые "отпускные" болезни

Терапевт Татьяна Романенко рассказала, с какими болезнями чаще всего обращаются к врачам люди после отпуска. Об этом сообщает Sputnik.

Терапевт назвала самые частые "отпускные" болезни
© unsplash.com

По словам медика, во время отдыха люди часто не соблюдают правила личной гигиены, пьют неочищенную воду и переохлаждаются, в результате чего "привозят" из отпуска вирусные инфекции, которые поражают кишечный тракт и органы дыхания.

Вторыми по частоте являются кожные заболевания. Как объяснила врач, после отпуска можно столкнуться с грибковой инфекцией.

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Не менее редкая причина обращения к врачу после отпуска - это заболевания, передающиеся половым путем. При возникновении дискомфорта в области половых органов терапевт порекомендовала сдать анализы, чтобы не столкнуться с опасными осложнениями.

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