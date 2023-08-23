Почему купаться ночью в море – плохая идея

Многие туристы часто не отказывают себе в удовольствии искупаться в ночном море: в это время на пляже, как правило, нет людей, а еще от изнуряющей жары уже не осталось и следа. Кроме того, парам нравится романтичное уединение, которое дарят ночные купания.

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Однако такой досуг таит в себе много опасностей, некоторые из которых могут привести к трагедии.

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Подробнее о том, почему плавать ночью в открытом водоеме – плохая идея, читайте в материале "Рамблера".

Отсутствие спасателей

На всех пляжах при отелях, а также на городских пляжах с утра до вечера дежурят спасатели. Они пристально наблюдают за отдыхающими и в случае чего всегда готовы прийти на помощь человеку. Однако по ночам спасатели не дежурят, поэтому в чрезвычайной ситуации вы можете рассчитывать только на себя.

Опасные морские жители

Если днем на мелководье, как правило, плещутся безобидные рыбешки, то с заходом солнца к берегу начинают подплывать опасные хищники. Помимо акул ночью можно столкнуться с ядовитыми медузами. Безусловно, риск встретить хищников напрямую зависит от особенностей конкретного водоема, но вряд ли вам хочется проверят наличие тех или иных рыб в воде на собственном опыте.

Нерабочая страховка

Любой несчастный случай, который произошел на воде в темное время суток, чаще всего считается ответственностью пострадавшего. Даже если вы приобрели страховку, страховая компания может отказаться от выплаты компенсация, если с вами что-то случится во время ночных купаний.

Обратное течение

На некоторых курортах опасность для туристов представляет обратное течение. В частности, обратное течение характерно для побережья Таиланда. Если в дневное время туриста из такой передряги могут спасти спасатели, то ночью встреча с обратным течением может закончиться летальным исходом.

Плохая видимость