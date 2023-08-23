Почему купаться ночью в море – плохая идея
Многие туристы часто не отказывают себе в удовольствии искупаться в ночном море: в это время на пляже, как правило, нет людей, а еще от изнуряющей жары уже не осталось и следа. Кроме того, парам нравится романтичное уединение, которое дарят ночные купания.
Однако такой досуг таит в себе много опасностей, некоторые из которых могут привести к трагедии.
Подробнее о том, почему плавать ночью в открытом водоеме – плохая идея, читайте в материале "Рамблера".
Отсутствие спасателей
На всех пляжах при отелях, а также на городских пляжах с утра до вечера дежурят спасатели. Они пристально наблюдают за отдыхающими и в случае чего всегда готовы прийти на помощь человеку. Однако по ночам спасатели не дежурят, поэтому в чрезвычайной ситуации вы можете рассчитывать только на себя.
Опасные морские жители
Если днем на мелководье, как правило, плещутся безобидные рыбешки, то с заходом солнца к берегу начинают подплывать опасные хищники. Помимо акул ночью можно столкнуться с ядовитыми медузами. Безусловно, риск встретить хищников напрямую зависит от особенностей конкретного водоема, но вряд ли вам хочется проверят наличие тех или иных рыб в воде на собственном опыте.
Нерабочая страховка
Любой несчастный случай, который произошел на воде в темное время суток, чаще всего считается ответственностью пострадавшего. Даже если вы приобрели страховку, страховая компания может отказаться от выплаты компенсация, если с вами что-то случится во время ночных купаний.
Обратное течение
На некоторых курортах опасность для туристов представляет обратное течение. В частности, обратное течение характерно для побережья Таиланда. Если в дневное время туриста из такой передряги могут спасти спасатели, то ночью встреча с обратным течением может закончиться летальным исходом.
Плохая видимость
Ночью увидеть дно водоема практически невозможно. На фоне этого туристы нередко наступают на острые кораллы или морских ежей. После такого инцидента вам придется экстренно искать медика, который сможет обработать рану. Кроме того, вполне возможно, что вы должны будете отказаться от активных развлечений на следующий день из-за боли в ноге.