На египетском курорте закрыли пляжи из-за акулы

Пляжи египетского курорта Дахаб закрыли после того, как заметили у побережья акулу. Об этом сообщает издание Al-Masry al-Youm.

Об обнаружении акулы рассказал Мохамед Салем, глава управления Министерства окружающей среды Египта. Он отметил, что животное заметили у побережья курорта Дахаб.

Власти решили закрыть пляжи для купания, рыбалки и дайвинга на неопределенный срок. Срок возобновления их работы зависит от обстановки на побережье.