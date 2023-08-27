Названа обувь, которую нельзя надевать в самолет

Некоторые пассажиры надевают обувь, которая в чрезвычайной ситуации может оказаться смертельно опасной. В The Sun рассказали, от ношения какой обуви стоит отказаться пассажирам.

© Unsplash

По словам экспертов, женщинам не следует надевать в самолет туфли на высоком каблуке. В случае возникновения опасности подобная обувь может помешать быстро добежать до аварийного выхода. Кроме того, острый каблук способен случайно порвать надувной трап.

Во время досмотра в аэропорту часто попросят снять туфли на каблуках, что порой доставляет еще больше неудобств.

Специалисты по путешествиям также рекомендуют отказаться в полете от шлепанцев. В случае опасности в них будет очень неудобно бегать, ведь они легко слетают. А в общественных местах повышается риск заразиться бактериями.