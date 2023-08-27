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Названа обувь, которую нельзя надевать в самолет

Некоторые пассажиры надевают обувь, которая в чрезвычайной ситуации может оказаться смертельно опасной. В The Sun рассказали, от ношения какой обуви стоит отказаться пассажирам.

Названа обувь, которую нельзя надевать в самолет
© Unsplash

По словам экспертов, женщинам не следует надевать в самолет туфли на высоком каблуке. В случае возникновения опасности подобная обувь может помешать быстро добежать до аварийного выхода. Кроме того, острый каблук способен случайно порвать надувной трап.

Во время досмотра в аэропорту часто попросят снять туфли на каблуках, что порой доставляет еще больше неудобств.

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Специалисты по путешествиям также рекомендуют отказаться в полете от шлепанцев. В случае опасности в них будет очень неудобно бегать, ведь они легко слетают. А в общественных местах повышается риск заразиться бактериями.

Более того, стоит сменить ботинки со шнурками на мокасины, поскольку их можно снять намного быстрее. Эксперты советуют надевать в самолет максимально удобную обувь, например кроссовки.