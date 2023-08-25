Эксперты перечислили главные жалобы российских туристов

Эксперты пресс-службы Российского фонда мира перечислили главные жалобы российских туристов.

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Чаще всего – в 42% случаев – путешественники жалуются на качество пляжей на отечественных курортах. 28% обратились в пресс-службу с жалобой на низкий уровень сервиса в ресторанах и кафе быстрого питания.

13% россиян пожаловались на проблемы с городской инфраструктурой, 6% на деятельность гостиниц и других объектов размещения, а еще 5% на задержки рейсов и ситуацию на дорогах.