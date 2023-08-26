Названа главная причина потери багажа при перелетах

Эксперт назвал главную причину потери багажа при перелетах
Потеря чемодана является одним из неприятных обстоятельств, которые могут омрачить еще не начавшееся путешествие. Служащий багажного отделения аэропорта в Онтарио рассказал изданию The Sun, как этого избежать.
По его словам, самой распространенной причиной "исчезновения" вещей являются стикеры на чемоданах, которые владельцы не снимают после рейсов.
"Если вы оставляете старые наклейки на багаже, электронные сканирующие машины в аэропортах могут запутаться и отправить багаж на предыдущий рейс, а не на тот, которым вы сейчас летите", – объяснил он.
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