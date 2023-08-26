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Эксперт назвал главную причину потери багажа при перелетах

Потеря чемодана является одним из неприятных обстоятельств, которые могут омрачить еще не начавшееся путешествие. Служащий багажного отделения аэропорта в Онтарио рассказал изданию The Sun, как этого избежать.

Названа главная причина потери багажа при перелетах
© Unsplash

По его словам, самой распространенной причиной "исчезновения" вещей являются стикеры на чемоданах, которые владельцы не снимают после рейсов.

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"Если вы оставляете старые наклейки на багаже, электронные сканирующие машины в аэропортах могут запутаться и отправить багаж на предыдущий рейс, а не на тот, которым вы сейчас летите", – объяснил он.

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