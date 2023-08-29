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Назван максимальный вес, который выдерживают верхние полки в поездах

Производитель вагонов "Трансмашхолдинг" рассказал, на какой вес рассчитаны полки в поездах дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван максимальный вес, который выдерживают верхние полки в поездах
© РИА Новости

Как заявили специалисты компании, верхняя полка предполагает размещение пассажира весом до 150 килограмм, а нижняя – до 300 килограмм.

Нагрузки на полки прописаны в специальном ГОСТе и всегда учитываются при производстве полок. При этом разницы между плацкартом, купе, СВ и Люксом по этому показателю нет.

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Как сообщили представители производителя, нормы одинаковые для всех классов вагонов.

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