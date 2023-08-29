Назван максимальный вес, который выдерживают верхние полки в поездах

Производитель вагонов "Трансмашхолдинг" рассказал, на какой вес рассчитаны полки в поездах дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили специалисты компании, верхняя полка предполагает размещение пассажира весом до 150 килограмм, а нижняя – до 300 килограмм.

Нагрузки на полки прописаны в специальном ГОСТе и всегда учитываются при производстве полок. При этом разницы между плацкартом, купе, СВ и Люксом по этому показателю нет.