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В АТОР рассказали о спросе россиян на поездки в Европу осенью

Спрос на отдых в Европе в осеннем сезоне вырос примерно на 10-15% в сравнении с августом 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Чаще всего путешественники бронируют места временного размещения в Италии, Франции, Испании, Венгрии и Австрии. Также относительной популярностью пользуются Германия, Швейцария и Великобритания.

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Спрос на туры в Европу вырос, так как на сегодняшний день прояснилась ситуация со сроками выдачи виз, транспортной доступностью и возможностью приобретения валюты, считают в турагентствах.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Китай отменяет необходимость сдачи предварительного ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну.