Спрос на отдых в Европе в осеннем сезоне вырос примерно на 10-15% в сравнении с августом 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Чаще всего путешественники бронируют места временного размещения в Италии, Франции, Испании, Венгрии и Австрии. Также относительной популярностью пользуются Германия, Швейцария и Великобритания.

Спрос на туры в Европу вырос, так как на сегодняшний день прояснилась ситуация со сроками выдачи виз, транспортной доступностью и возможностью приобретения валюты, считают в турагентствах.