Что делать, если ваш багаж не прилетел: инструкция

Что может быть хуже, чем потерянный багаж в отпуске или по возвращении из него? Такой "сюрприз" неизменно оборачивается испорченным настроением, потерей времени и средств.

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Однако, если данная ситуация приключилась с вами, не спешите паниковать. Даже если ваш багаж не прилетел вместе с вами, вполне возможно, что у вас еще есть шанс его найти.

Подробнее о том, как это сделать – читайте в инструкции "Рамблера".

1. Прежде всего обратитесь на стойку розыска багажа – как правило, она есть в любом аэропорту. На стойке предъявите сотруднику аэропорта бирку, которую наклеили на ваш посадочный талон во время регистрации.

2. Будьте готовы ответить на ряд вопросов: как выглядел багаж, какой он марки и каких габаритов. Кроме того, вас наверняка попросят рассказать, что было в чемодане.

3. Далее вам придется подождать 1-3 дня – обычно за этот срок удается найти пропавший багаж. Случается так, что в некоторых аэропортах сумки не успевают загрузить на борт или теряют по пути к багажном отсеку. В такой ситуации ваш чемодан отправят следующим рейсом.

4. Иной раз бывает и так, что чемодан улетел другим рейсом. Если на багаже есть бирка со штрихкодом, адрес чемодана определят и вернут вам. Но на это потребуется больше времени.