Что делать, если ваш багаж не прилетел: инструкция
Что может быть хуже, чем потерянный багаж в отпуске или по возвращении из него? Такой "сюрприз" неизменно оборачивается испорченным настроением, потерей времени и средств.
Однако, если данная ситуация приключилась с вами, не спешите паниковать. Даже если ваш багаж не прилетел вместе с вами, вполне возможно, что у вас еще есть шанс его найти.
Подробнее о том, как это сделать – читайте в инструкции "Рамблера".
1. Прежде всего обратитесь на стойку розыска багажа – как правило, она есть в любом аэропорту. На стойке предъявите сотруднику аэропорта бирку, которую наклеили на ваш посадочный талон во время регистрации.
2. Будьте готовы ответить на ряд вопросов: как выглядел багаж, какой он марки и каких габаритов. Кроме того, вас наверняка попросят рассказать, что было в чемодане.
3. Далее вам придется подождать 1-3 дня – обычно за этот срок удается найти пропавший багаж. Случается так, что в некоторых аэропортах сумки не успевают загрузить на борт или теряют по пути к багажном отсеку. В такой ситуации ваш чемодан отправят следующим рейсом.
4. Иной раз бывает и так, что чемодан улетел другим рейсом. Если на багаже есть бирка со штрихкодом, адрес чемодана определят и вернут вам. Но на это потребуется больше времени.
5. Если ваш чемодан не найдут или вернут его с повреждениями, вы в праве требовать компенсацию ущерба от авиаперевозчика. Для этого обратитесь на стойку авиакомпании и потребуйте бланк для того, чтобы составить претензионное заявление на возмещение ущерба. Размер компенсации различается в зависимости от авиакомпании, но, как правило, составляет около 100 €