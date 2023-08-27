Россияне развенчали миф об опасном отдыхе в ЮАР

После заседания российской делегации в саммите БРИКС в ЮАР, возник интересный вопрос: как относятся люди к возможностям отдыха в этой стране? В телеграм-канале «Крыша ТурДома» был проведен опрос.

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В нем приняли участие более 3100 человек. Выяснилось, что подавляющее большинство, а именно 70%, вызвали желание посетить ЮАР. Но вот интересный момент: 45% из них готовы осуществлять операции на Южном Африканском континенте только при условии существенной разумной стоимости тура. Тем временем 25% опрошенных депутатов, что деньги для них не являются главным доказательством, выбрав вариант ответа «Конечно, это экзотика».

Неожиданно 4% участников опроса сообщили, что уже посетили ЮАР. И, судя по их отзывам, большинство из них не разочаровано. Отзывы читателей разнообразны: «ЮАР – моя самая любимая страна среди всех, которые я посещала! Друзья всегда рекомендуют направление туда, и пара моих друзей вернулась тоже в восторге».

«Все супербезопасно. И нереально красиво. Все ухоженные, дороги идеальные, места отдыха у океана все облагорожены: тропинки сделаны либо бетонные, либо деревянные, скамейки, урны, туалеты… Еда – потрясающее мясо. И красота кругом. И дикие животные! Я очень боялась ехать, но мой муж уже 3 раза там был, в том числе и в Претории, и в Йоханнесбурге, заверил, что все безопасно. Доверилась ему и не пожалела!», – написала одна из подписчиц.