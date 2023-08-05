Названы популярные направления в Африке и перспективные в России

Летом среди российских туристов более востребованным стал отдых в африканских странах, в которые раньше ездили редко. А вот многие российские направления пока не пользуются популярностью среди путешественников, но имеют большой туристический потенциал. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на представителей онлайн-сервисов.

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По словам PR-менеджер Ozon Travel Любови Избицких, обычно российские туристы ездят в Африку осенью, однако в 2023 году это направление стало более востребованным летом. Теперь россияне чаще ездят отдыхать в Эфиопию, Камерун, Гайану, Марокко, ЮАР, Сейшелы, Маврикий. В сравнении с прошлым годом популярность континента выросла на 37,5%.

"Самая востребованная страна — Марокко: на неё приходится 36,6% от всех бронирований в Африку. Следом идут ЮАР, доля которой составляет 13,9%, и Египет, куда оформлено 12,5% авиазаказов", — рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Что касается внутреннего туризма, то в Ozon Travel отметили, что Алтай и Карелия пока не выходят в топ продаж на площадке, но являются очень привлекательными направлениями для туристов. Кроме того, большим потенциалом обладают Дагестан, Челябинская область.

"Рост интереса к внутреннему туризму в постпандемию привёл к развитию инфраструктуры и росту числа доступных для путешественников опций", — подеркнула Любовь Избицких.