В АТОР рассказали, как туристы экономят на отдыхе

Выяснилось, какие способы экономии используют россияне для того, чтобы сэкономить на отдыхе. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что чаще всего путешественники выбирают курорты России, Египта и Абхазии. При этом путешественники часто отказываются от своих первоначальных запросов.

Так, чтобы сэкономить на отдыхе в Турции, отдыхающие вместо желаемого Кемера выбирают бюджетную Аланью. Вместо пятизвездочных отелей выбирают категорию четыре звезды.

Такой же способ экономии выбирают и в России. Если человек ищет четырехзвездочный отель с "Все включено", то вероятнее всего остановится на трех звездах с завтраками.

Некоторые туристы после того, как консультируются с турагентом, сокращают длительность отдыха. Вместо двух недель приезжают на 9-10 дней, что тоже позволяет сэкономить значительную сумму.