Россияне стали чаще спонтанно путешествовать

Доля спонтанных путешествий жителей России растет. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию национального туроператора "Алеан".

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Все большее количество путешественников принимают решение о поездке менее чем за 1 неделю до ее начала. Так, за 7 месяцев текущего года бронирований с отправлением в путешествие менее чем за 7 дней стало в 2 раза больше – рост показателя составил 6,7%.

При этом 70% туристов готовы к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе только ради того, чтобы сменить обстановку. Росту количества таких путешествий способствуют в том числе событийные мероприятия. Так, каждый 5-й респондент готов отправиться в поездку ради концерта, еще 17% – на гастрофестиваль.

В исследовании приняли участие 500 агентов и 200 туристов.