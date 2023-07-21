Страны, куда нужно ехать отдыхать в сентябре

Пока в одних странах начинается бархатный сезон, в других длится сезон дождей или остается летняя знойная жара. Поэтому отдых в сентябре нужно выбирать очень тщательно и не бронировать экзотику, если не узнать особенности климата.

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О том, куда лучше всего ехать в сентябре на море, — в материале “Рамблера”.

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Турция

В Турции в сентябре начинается настоящий бархатный сезон: спадает сильная жара, вечером становится прохладно, но при этом море еще теплое. В семейных отелях цены в бархатный сезон падают из-за того, что дети идут в школу, поэтому отдыхать вместе с родителями они не приезжают. Кроме того, комфортно ездить на экскурсии: на них предлагают скидки, а туристов около достопримечательностей становится значительно меньше.

Быстрее всего бархатный сезон заканчивается не курортах Эгейского моря, так как оно становится холодным. Поэтому если вы собираетесь на отдых в конце сентября, лучше рассмотреть города на Средиземном и Черном морях.

Кипр

Еще один курорт Средиземного моря, где хорошо отдыхать в сентябре. Осенью здесь чаще всего начинаются отливы, поэтому море остается не только теплым, но и чистым. Температура в бархатный сезон держится в районе 25-30 градусов по Цельсию, вечером может быть прохладнее. Из-за влажности прохлада ощущается сильнее, поэтому возьмите с собой несколько теплых вещей.

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Из-за того, что Кипр занимает небольшую площадь, осенью можно успеть осмотреть все достопримечательности с комфортом. Туристов возят на экскурсии по острову, и до всех мест можно доехать в пределах 2-3 часов.

Греция

В сентябре здесь можно устроить себе идеальный отдых, если рассмотреть южные острова для отпуска. На севере страны может быть прохладно, поэтому уточняйте погоду заранее, если собираетесь посетить эту часть. Температура воздуха сохраняется на уровне 28 градусов по Цельсию, вода — 25 градусов. Однако будьте готовы к тому, что внезапно может начаться шторм или дождь. В любом случае, он продлится не больше пары дней и вы сможете продолжить свой отдых.

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