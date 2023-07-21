Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Стали известны самые популярные у россиян направления для летнего отпуска в этом году
Самыми популярными у россиян зарубежными направлениями для летнего отдыха в этом году стали Ереван, Анталья, Стамбул, Баку и Ташкент. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса "Яндекс Путешествия".
Специалисты проанализировали информацию по бронированию гостиниц и поиску билетов на самолет продолжительностью от 7-14 дней. Большая часть (81%) пользователей осталась на лето в России, а в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились или планируют это сделать 8% и 11% соответственно.
В России путешественники предпочитают отдыхать в Сочи, Санкт-Петербурге, Анапе, Москве, Геленджике, Владивостоке, Калининграде и Кисловодске. За границей – в Турции, Армении, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Китае, Таиланде, ОАЭ и Белоруссии.