Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Самыми популярными у россиян зарубежными направлениями для летнего отдыха в этом году стали Ереван, Анталья, Стамбул, Баку и Ташкент. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса "Яндекс Путешествия".

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Специалисты проанализировали информацию по бронированию гостиниц и поиску билетов на самолет продолжительностью от 7-14 дней. Большая часть (81%) пользователей осталась на лето в России, а в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились или планируют это сделать 8% и 11% соответственно.