Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян

Тайские власти выразили намерение продлить период безвизового пребывания российских туристов на территории страны с 30 до 90 дней. Эту инициативу озвучил вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, пишет URA.RU.

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В своем выступлении Тхависин подчеркнул, что многие россияне предпочли бы оставаться в Таиланде более длительное время, особенно в зимний период. Однако текущее ограничение в 30 дней создает неудобства для них. Поэтому власти страны намерены предложить российским туристам возможность оставаться на территории Таиланда до 90 дней без визовых ограничений.

Премьер-министр также поделился планами упростить визовый режим для стран, сталкивающихся с холодным климатом в сравнении с Таиландом. Он упомянул Казахстан как одну из возможных кандидатов для улучшенных визовых условий. Эти шаги направлены на создание более комфортных условий для иностранных туристов и укрепление позиции Таиланда как популярного туристического направления.