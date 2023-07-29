Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mythai.club рассказала, как местные продавцы на рынках и в ресторанах обманывают приезжих, когда те даже не замечают подвоха. Все дело в языке – цифры на тайском для обывателя выглядят как буквы, потому в меню очень трудно обнаружить эту интересную вещь – цены, указанные в арабских цифрах и в тайских, то есть те, что рассчитаны на местных, отличаются. Иными словами, туристы и местные видят разную стоимость, и, как вы понимаете, для местных она гораздо выгоднее.