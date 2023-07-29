Как обманывают туристов в Таиланде: видео
Цены в Таиланде радуют большинство российских туристов. Однако мало кто знает, что для местных жителей все обходится и того дешевле.
Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mythai.club рассказала, как местные продавцы на рынках и в ресторанах обманывают приезжих, когда те даже не замечают подвоха. Все дело в языке – цифры на тайском для обывателя выглядят как буквы, потому в меню очень трудно обнаружить эту интересную вещь – цены, указанные в арабских цифрах и в тайских, то есть те, что рассчитаны на местных, отличаются. Иными словами, туристы и местные видят разную стоимость, и, как вы понимаете, для местных она гораздо выгоднее.
Чтобы вы смогли разобраться, сколько стоят продукты, блюда и вещи на самом деле, посмотрите, как выглядят тайские цифры:
0. ศูนย์ – Soon (суун)
1. หนึ่ง – Nung (ныын)
2. สอง — Song (соонг)
3. สาม – Саем (саам)
4. สี่ — See – (сии)
5. ห้า – Ha (хаа)
6. หก – Hock (хок)
7. เจ็ด – Jed (тжет)
8. แปด — Paed (пхэт)
9. เก้า — Као (каао)
10. สิบ – Sib (сиб)
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