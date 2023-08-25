На борту самолета Air France загорелось зарядное устройство

На борту воздушного судна авиакомпании Air France загорелось портативное зарядное устройство одного из пассажиров. Об этом сообщает издание PYOK.

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Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Парижа в Аккру, столицу Ганы. Спустя 3 часа после вылета из аэропорта Шарля де Голя пассажир почувствовал запах гари, после чего начал проверять свои вещи. Вскоре он понял, что причиной запаха стал аккумулятор, принадлежащий сидящему впереди него человеку.

Оказалось, что устройство было подключено к источнику питания сиденья и заряжалось. Параллельно через нее же заряжался и мобильный телефон. Владелец устройства крепко спал и даже не подозревал, что его вещь может спровоцировать крупный пожар.

Бортпроводники моментально вооружились противопожарным одеянием и потушили дымящийся аккумулятор.