В ближайшее время можно выгодно отдохнуть в Таиланде, ОАЭ, Ливане и на Мальдивах. О снижении цен на туры в эти страны агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

По словам эксперта, стоимость туров в Таиланд уменьшилась на 30%. Cамая дешевая горящая путевка на двоих на 12 дней в трехзвездочный отель с завтраками и вылетом в августе обойдется в 109 000 рублей. При этом Гареев предупредил, что в ноябре цены снова вырастут.

Мальдивы на сегодняшний день также стоят на 30% меньше, чем прошлой зимой. Недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле с завтраком и перелетом будет стоить от 250 000 рублей.

Еще одним выгодным в сравнении с теми же Турцией и Египтом вариантом для осеннего отдыха является поездка в Объединенные Арабские Эмираты. В ближайшие 2 месяца стоимость путевки на двоих обойдется от 90 000 рублей.

Помимо этого, значительно подешевели и туры в Ливан. По словам эксперта, сейчас стоимость недельной путевки в страну на двоих путешественников начинается от 180 000 рублей.