Стюардесса рассказала, как пересесть в бизнес-класс

Камила Якубьякова, бывший член экипажа авиакомпании Эмирейтс, делится своими секретами о том, как повысить класс обслуживания при перелете.

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Стюардесса объяснила, что зачастую авиакомпании продают больше билетов в эконом-класс, чем есть на самом деле, потому что не рассчитывают, что в итоге все пассажиры действительно полетят.

Поэтому, если по факту все пассажиры появятся на посадке, мест в экономе может не хватить. И тех, кому не хватит, предложат занять места в бизнес-классе. По этой причине, у тех, кто заходит в самолет последними, больше шансов получить неожиданное повышение класса обслуживания.

Кроме того, по ее словам, если лететь в день вашего рождения, то у вас будет больше шансов попасть в бизнес-класс — авиакомпании сами могут сделать вам такой подарок.