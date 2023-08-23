Названы самые раздражающие привычки в поведении туристов

Шумное и неуважительное поведение путешественников во время посещения другой страны раздражают местных жителей больше всего. Это следует из исследования, результаты которого опубликованы на портале Travel Daily Media.

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На втором месте антирейтинга – нежелание путешественников пробовать местную кухню или следовать местным социальным обычаям. Замыкает тройку ожидание приезжих, что жители пункта назначения будут говорить на том же языке, что и они.

Менее 10% респондентов, в свою очередь, раздражают туристы, которые носят откровенную одежду.

"Когда вы посещаете новую страну, очень важно уважать местную культуру и обычаи. Поведение туриста может рассматриваться как неуважение и оскорбительное отношение к местным жителям", – напомнил член Консультативного совета по путешествиям и туризму при Министерстве торговли США.