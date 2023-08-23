Экс-стюардесса поделилась советами, как сделать перелет комфортным

Бывшая стюардесса с 10-летним стажем работы советует путешественникам брать в полет гостиничные тапочки, удобную домашнюю одежду и еду. Своими главными лайфхаками она поделилась с изданием Insider.

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Бет Виндзор отдает предпочтение легким и комфортным вещам, так как в них легче перенести полет. Она также всегда забирает с собой из номера отеля тапочки, потому что в них удобно перемещаться по салону на борту воздушного судна, а по окончании перелета их можно выбросить.

Помимо этого, экс-бортпроводница рекомендует воздерживаться от приема пищи, предлагаемой в самолете. По словам Бет, такую еду, во-первых, далеко не всегда назовешь вкусной, а, во-вторых, в нее добавляется немало сахара и соли, которые не несут пользы для организма.

"Что касается напитков, то на время полета я отказываюсь от алкогольных напитков. А во избежание обезвоживания я всегда беру в самолет много воды и добавляю в нее электролиты", – также рассказала Винздор.

Она также призналась, что почтив всегда бронирует место у окна и следит за тем, чтобы оно располагалось как можно дальше от туалета и камбуза.