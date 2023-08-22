Что нельзя есть и пить в самолете

В то время как одни люди отказываются от еды и напитков в самолете, другие пассажиры, напротив, налегают на все и сразу.

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Однако порой такой подход может быть весьма опасен, ведь существует множество продуктов и напитков, которые употреблять в самолете нежелательно.

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Подробнее об этих продуктах и их воздействии на организм, читайте в материале "Рамблера".

Алкоголь

Многие люди, особенно те, которые страдают аэрофобией, позволяют себе в полете спиртное, чтобы расслабиться. Однако на самом деле алкоголь на высоте лишь ухудшает самочувствие. На борту самолета высокое давление, а влажность при этом крайне низкая – все это негативно сказывается на организме человека и способствует обезвоживанию. Алкоголь, в свою очередь, также лишает организм запаса влаги. В совокупности все эти факторы приводят к проблемам с ЖКТ и похмелью.

Согласитесь, это отнюдь не то, с чего хочется начинать отпуск.

Соленые снеки

В самолете путешественникам нередко приходится часами сидеть в одном и том же положении. Из-за этого многие сталкиваются с отеком ног. Употребление соленых снеков вроде чипсов, орехов и прочего провоцирует застой воды в организме и, как следствие, усугубляет отек. По этой же причине в полете не стоит пить томатный сок – в нем также очень много соли.

Чай и кофе

Многие стюардессы стараются не пить горячую воду в самолете. И неспроста. Дело в том, что по итогам проверок международных авиакомпаний эксперты в каждом десятом случае обнаруживали в воде опасные бактерии и даже кишечные палочки. Если вам уж очень необходимо взбодриться перед дорогой, постарайтесь выпить кофе или чай в аэропорту.

Диетическая газировка

Диетические газированные напитки сохраняют свой сладкий вкус благодаря подсластителям. Однако некоторые из них не способны полностью перевариваться в тонкой кишке, что чревато газообразованием и вздутием живота. Если вы не хотите столкнуться с этой проблемой в полете, отдавайте предпочтение обычной воде без газа.

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