Диетолог рассказала, что нельзя есть на южных курортах

Диетолог Анна Белоусова рассказала, каких продуктов стоит избегать во время отдыха на южных курортах. Подробностями эксперт поделилась в беседе с НСН.

По словам медика, чтобы избежать отравления, следует следить за свежестью рыбных блюд. Белоусова отметила, что рыба портится быстрее, чем мясо, и рыбное отравление переносится тяжелее.

Стоит быть осторожными и с морепродуктами, в частности с мидиями. Эксперт рекомендует проверить их запах. Кроме этого, она добавила, что морские ракообразные, креветки, не вызывают резкого отравления, однако и их стоит проверить на качество.