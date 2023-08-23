Выяснилось, сколько людей путешествуют с питомцами

Эксперты провели опрос и узнали, сколько людей берут с собой поездку домашних питомцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Авиасейлс".

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В рамках исследования было опрошено почти две тысячи владельцев домашних животных. Выяснилось, что 26% человек называют поездки с питомцами вынужденной мерой. Еще 24% отметили, что не представляют своего отпуска без любимца.

Остальные опрошенные заявили, что им нравится отдыхать и с животным, и без него. При этом 64% заявили, что оставляют животное дома и путешествуют без него. Это происходит из-за того, что тяжело найти жилье с животным, а также поездка требует серьезной подготовки.