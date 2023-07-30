Выяснилось, почему не стоит заряжать телефон перед полетом

Полная зарядка телефона может привести к пожару. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на менеджера отдела пожарной безопасности Роберта Окса.

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Пассажиры обычно стараются заряжать свой телефон перед полетом полностью, чтобы не беспокоиться об аккумуляторе в дальнейшем. Однако устройства, которые работают на литий-ионных батареях, опасно заряжать на 100% перед посадкой в самолет. Дело в том, что полная зарядка увеличивает вероятность возгорания в салоне.

По словам Роберта Окса, лучше выключить телефон, если вы не собираетесь пользоваться им во время полета. Устройство можно оставить включенным, но стоит садиться на борт с зарядом не более 30%.

"Если заряд будет составлять 30% или ниже, то вероятность теплового разгона — ситуации, когда батарея становится полностью неуправляема, — уменьшится", — подчеркнул Окс.

Эксперт также уточнил, что самый лучший способ избежать возможного возгорания— не подключать телефон к сети.