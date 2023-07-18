Перелет с ребенком может быть проблемой не только для родителя, но и для окружающих. Дело в том, что дети могут неожиданно отреагировать на перелет. Из-за чего родителям и окружающим будет дискомфортно.

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О том, как пережить перелет с ребенком, если вы родитель или обычный пассажир, — в инструкции “Рамблера”.

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Если вы родитель

Если вы — родитель плачущего ребенка, то это облегчает вам ситуацию, так как вы можете контролировать процесс. Никто, кроме вас, не знает, как успокоить ребенка, чем его занять и что ему будет по душе. Поэтому не переживайте, если на взлете малыш начал кричать. Возможно, у него заложило уши или напугал шум двигателей. В любом случае, когда самолет наберет высоту, вы сможете встать со своего места и успокоить ребенка.

Сохраняйте спокойствие . Не секрет, что ребенок может перенимать эмоции родителей. Старайтесь не нервничать, ведь рано или поздно ребенок устанет и прекратит капризничать.

. Не секрет, что ребенок может перенимать эмоции родителей. Старайтесь не нервничать, ведь рано или поздно ребенок устанет и прекратит капризничать. Закапайте сосудосуживающие препараты. Их заранее можно подобрать вместе с лечащим врачом. Они будут безопасны для малыша и помогут сделать так, чтобы у него не закладывало уши.

Их заранее можно подобрать вместе с лечащим врачом. Они будут безопасны для малыша и помогут сделать так, чтобы у него не закладывало уши. Возьмите с собой развлечения. Возьмите любимые игры ребенка в самолет. Можно сделать рюкзак-сюрприз: положите игрушки в него и не говорите об этом ребенку. Он обрадуется, когда увидит то, что не ожидал взять с собой.

Возьмите любимые игры ребенка в самолет. Можно сделать рюкзак-сюрприз: положите игрушки в него и не говорите об этом ребенку. Он обрадуется, когда увидит то, что не ожидал взять с собой. Расскажите ребенку о самолетах. Перед тем, как взлететь, расскажите ребенку о том, как работает самолет. Так он не будет бояться и лучше начнет понимать свои ощущения в полете.

Если вы пассажир

Для пассажиров без детей перелет рядом с ребенком может быть очень тяжелым. Из-за того, что малыши устает в самолете и не понимают своих ощущений, они могут кричать, прыгать по креслам и доставлять дискомфорт пассажирам. Старайтесь относиться к этому с пониманием, ведь родители стараются сделать все возможное, чтобы ребенок не доставил никому проблем.