Как пережить перелет с ребенком
Перелет с ребенком может быть проблемой не только для родителя, но и для окружающих. Дело в том, что дети могут неожиданно отреагировать на перелет. Из-за чего родителям и окружающим будет дискомфортно.
О том, как пережить перелет с ребенком, если вы родитель или обычный пассажир, — в инструкции “Рамблера”.
Если вы родитель
Если вы — родитель плачущего ребенка, то это облегчает вам ситуацию, так как вы можете контролировать процесс. Никто, кроме вас, не знает, как успокоить ребенка, чем его занять и что ему будет по душе. Поэтому не переживайте, если на взлете малыш начал кричать. Возможно, у него заложило уши или напугал шум двигателей. В любом случае, когда самолет наберет высоту, вы сможете встать со своего места и успокоить ребенка.
- Сохраняйте спокойствие. Не секрет, что ребенок может перенимать эмоции родителей. Старайтесь не нервничать, ведь рано или поздно ребенок устанет и прекратит капризничать.
- Закапайте сосудосуживающие препараты. Их заранее можно подобрать вместе с лечащим врачом. Они будут безопасны для малыша и помогут сделать так, чтобы у него не закладывало уши.
- Возьмите с собой развлечения. Возьмите любимые игры ребенка в самолет. Можно сделать рюкзак-сюрприз: положите игрушки в него и не говорите об этом ребенку. Он обрадуется, когда увидит то, что не ожидал взять с собой.
- Расскажите ребенку о самолетах. Перед тем, как взлететь, расскажите ребенку о том, как работает самолет. Так он не будет бояться и лучше начнет понимать свои ощущения в полете.
Если вы пассажир
Для пассажиров без детей перелет рядом с ребенком может быть очень тяжелым. Из-за того, что малыши устает в самолете и не понимают своих ощущений, они могут кричать, прыгать по креслам и доставлять дискомфорт пассажирам. Старайтесь относиться к этому с пониманием, ведь родители стараются сделать все возможное, чтобы ребенок не доставил никому проблем.
- Будьте терпимее. Родителям тоже тяжело и они стараются, чтобы ребенок никому не мешал.
- Купите наушники с шумоподавлением. Это — идеальный вариант для перелета не только с ребенком в салоне. Они помогают сократить влияние шума двигателей и уснуть, если рядом шумно.
- Попросите бортпроводника пересесть. Инструкций на реагирование на шум у стюардесс нет, но они могут тактично поговорить с родителями или пересадить пассажира при наличии свободных мест.
- Выбирайте чайлд-фри зоны. Некоторые авиакомпании при регистрации предлагают зоны child free. Там запрещено садиться с детьми, но для этого путешественник должен доплатить.