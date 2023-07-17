Пассажир заменил пилота, которому стало плохо, и посадил самолет

Пассажир небольшого самолета взял на себя управление и совершил аварийную посадку на острове Массачусетс после того, как пилоту потребовалась неотложная медицинская помощь.

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Непредвиденная ситуация произошла 15 июля возле аэропорта Мартас-Винъярд в Уэст-Тисбери, штат Массачусетс.

79-летнему пилоту стало плохо. Находящийся на борту пассажир заменил пилота и смог посадить судно. Однако полиция штата заявила, что авария «привела к жесткой посадке за пределами взлетно-посадочной полосы, в результате чего левое крыло самолета сломалось пополам».

По прибытию пилот был доставлен в бостонскую больницу в опасном для жизни состоянии.