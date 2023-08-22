Популярную достопримечательность во Вьетнаме хотят оградить от туристов

Туристическая популярность иногда может обернуться угрозой для безопасности, как это произошло на известной "Улице поездов" во Вьетнаме. Об этом пишет "Турпом".

Суть заключается в том, что железная дорога, проходящая сразу через оживленные кварталы Старого квартала Ханоя, стала неформальной достопримечательностью, где туристы грозились встретиться лицом к лицу с проносящимися поездами, всего в нескольких метрах от обыденной жизни.

Этот пикантный аттракцион, построенный французскими колониальными правителями в 1902 году, привлекал толпы туристов и стал символом города. Однако, с появлением пандемии, местные власти столицы Вьетнама, Ханоя, решили приостановить все туристические мероприятия в целях обеспечения безопасности.

Основным поводом для таких действий стали серьезные риски, связанные с ограниченной безопасностью туристов. По словам местных гидов, неосторожные посетители могли оказаться в опасной близости от проходящих поездов, что приводило к чрезвычайным торможениям. Даже несчастные случаи уже произошли, включая случай, когда поезд сбил туриста из Кореи.

Местные власти попытались принять меры, чтобы избежать потенциальных происшествий. Они выдали документ, который предписывает ужесточение наказаний для предприятий, расположенных вдоль улицы, а также ограничили организацию групповых туров в этот район для турагентств.

Власти Ханоя уже ранее пытались закрыть "Улицу поездов" в 2019 году из-за опасений по поводу несчастных случаев. Однако, с открытием границ Вьетнама после пандемии, туристы вернулись на эту улицу, ставшую для многих жителей источником дохода. В результате, местные власти продолжают искать баланс между сохранением туристической привлекательности и обеспечением безопасности граждан и посетителей.