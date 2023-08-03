Туристам из Вьетнама стало легче получить российскую визу

Туристы из Вьетнама будут получать российскую визу по брони в отеле
Правительство расширило список стран, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, – теперь в их число входит Вьетнам. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле", – говорит в сообщении.
На сегодняшний день в список также входят Бахрейн, Брунея, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
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