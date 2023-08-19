Названы популярные у российских туристов страны для пересадок

О странах, которые чаще всего выбирают русские путешественники для длительных пересадок, рассказали эксперты МТС Travel. Слова специалистов приводит РИА Новости.

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Составляя рейтинг, эксперты принимали во внимание все поездки россиян за рубеж, осуществленные через другие страны, в первом полугодии прошлого и нынешнем годах. Учитывались пересадки с ожиданием от 12 до 72 часов.

На первом месте по популярности оказалась Турция, остановку в которой делал каждый четвертый путешественник. Чаще всего через страну туристы отправлялись во Францию, Испанию и Италию.

Второе место заняли ОАЭ, через которые туристы улетали в Таиланд, на Мальдивы или Шри-Ланку.

Третьей по популярности в качестве стоповера стала Беларуссия: отсюда путешественники чаще всего направляются в Грузию.