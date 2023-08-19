Названы популярные у российских туристов страны для пересадок

Перечислены популярные у российских туристов страны для длительных пересадок
О странах, которые чаще всего выбирают русские путешественники для длительных пересадок, рассказали эксперты МТС Travel. Слова специалистов приводит РИА Новости.
Составляя рейтинг, эксперты принимали во внимание все поездки россиян за рубеж, осуществленные через другие страны, в первом полугодии прошлого и нынешнем годах. Учитывались пересадки с ожиданием от 12 до 72 часов.
На первом месте по популярности оказалась Турция, остановку в которой делал каждый четвертый путешественник. Чаще всего через страну туристы отправлялись во Францию, Испанию и Италию.
Второе место заняли ОАЭ, через которые туристы улетали в Таиланд, на Мальдивы или Шри-Ланку.
Третьей по популярности в качестве стоповера стала Беларуссия: отсюда путешественники чаще всего направляются в Грузию.
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