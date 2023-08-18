Как вернуть компенсацию за задержку или отмену рейса: инструкция
Задержка или отмена рейса — весомая причина для того, чтобы вернуть билет. В России нет правила, которое регулировало бы минимальное время задержки для возврата. Можно компенсировать также те билеты, которые были куплены по невозвратному тарифу.
О том, как вернуть компенсацию за задержку или отмену рейса, — в инструкции “Рамблера”.
- Не нужно бежать к представителю авиакомпании. Для начала вам нужно вернуть свой багаж, если это еще не сделано. Для этого необходимо подойти к сотруднику службы аэропорта и заявить, что вы отказываетесь лететь. Вам обязательно должны выдать бумагу, подтверждающую то, что рейс был задержан или отменен.
- Обращайтесь туда, где покупали билет. Обычно речь идет о перевозчике или посреднике. Например, если вы искали рейс через агрегатор и покупали на стороннем сайте, то вам нужно обращаться туда.
- Иногда деньги после отмены рейса возвращают автоматически. Об этом перевозчик извещает заранее всех пассажиров.
- Если авиакомпания не хочет возвращать деньги, пишите досудебную претензию. Переписки в социальных сетях или на почте суд не рассматривает.
- Если рейс задержали, а не отменили, обращайтесь за компенсацией в виде еды, оплаты трансфера и жилья. Это делается, не выходя из аэропорта и обращаться для этого нужно к представителю авиакомпании.
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