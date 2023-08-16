В АТОР рассказали о ценах на поездки на Кубу зимой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, сколько будет стоить поездка на Кубу зимой. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рейсы из Москвы на Кубу выполняет несколько авиакомпаний. Nordwind летает по понедельникам, средам, пятницам и субботам из Москвы в Варадеро. Перелет длится 14 часов.

С 1 июля из Москвы в город-курорт летает авиакомпания "Россия", которая с сентября увеличит количество рейсов до трех в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Также с декабря авиакомпания планирует запустить рейсы в Гавану — столицу Кубы — по средам и воскресеньям.

Поэтому на Кубу зимой можно будет улететь в любой день недели. Туроператоры уже открыли раннее бронирование. Поездка на неделю в четырехзвездочный отель с "все включено" будет стоить 279 тысяч рублей, в пятизвездочный — 319 тысяч рублей.