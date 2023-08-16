Иран готов отменить визовый режим для россиян

Иран планирует полностью отменить визовый режим для россиян. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, его слова публикуют "Известия".

Дипломат рассказал, что сейчsас ожидаются решения со стороны Ирана, после чего меры и шаги будут согласованы. Уже после этого безвизовый режим вступит в силу.

По словам Джалали, Иран и Россия находятся только в начале пути отмены видового режима. Он отметил, что страна ждет россиян зимой, так как на побережье Персидского залива будет хорошая погода для отдыха.

Однако путешествовать стоит не только по побережью Ирана. Можно поехать в центральную часть страны, где осталось множество достопримечательностей и исторических построек.