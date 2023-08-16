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Иран готов отменить визовый режим для россиян

Иран планирует полностью отменить визовый режим для россиян. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, его слова публикуют "Известия".

Дипломат рассказал, что сейчsас ожидаются решения со стороны Ирана, после чего меры и шаги будут согласованы. Уже после этого безвизовый режим вступит в силу.

По словам Джалали, Иран и Россия находятся только в начале пути отмены видового режима. Он отметил, что страна ждет россиян зимой, так как на побережье Персидского залива будет хорошая погода для отдыха.

Мнения: стоит ли ехать туристом в Иран

Однако путешествовать стоит не только по побережью Ирана. Можно поехать в центральную часть страны, где осталось множество достопримечательностей и исторических построек.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали о спросе россиян на поездки в Иран и Китай.

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