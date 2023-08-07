Эксперты рассказали о спросе россиян на поездки в Иран и Китай

Запросы от российских туристов на поездки в Иран есть. Об этом сообщает RT с ссылкой на информацию туроператоров.

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Данное направление пользуется спросом благодаря прямым перелетам, интересным программам, кухне, доброжелательному отношению к туристам и интересному шопингу. Популярным туром является "Золотое кольцо Персии", который обойдется примерно в 131 000 рублей и выше на одного человека (включая авиабилеты).

Помимо этого, российские туристы действительно хотят организации безвизовых путешествий в Китай, рассказали эксперты по туризму. Если механизм организации отдыха будет несложным, то, как предполагается, турпоток в эту страну значительно возрастет.

"Спрос на туры в Китай очень высокий, многие туристы помнят, например, прямые рейсы и визы по спискам на остров Хайнань и очень ждут именно этого продукта", – уточнили в одном из турагентств.